Мужчина угнал автобус и столкнулся с автомобилем в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в нетрезвом состоянии угнал автобус в поселке Малаховка в Люберцах, после чего столкнулся с машиной в Раменском. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

Инцидент произошел около 10:00 в воскресенье, 17 ноября. Выяснилось, что у 31-летнего мужчины произошел конфликт с водителем маршрутного автобуса, злоумышленник применил силу и завладел ключами от транспортного средства. Затем в Раменском он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковушкой. Полиция задержала угонщика.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования происшествия и привлечение к ответственности мужчины по уголовной статье об угоне.

Также нетрезвому водителю грозит административная ответственность за то, что он не остановился по требованию, управлял транспортом в алкогольном опьянении, выехал на встречку и проехал на красный сигнал светофора.

Ранее мужчина угнал поливомоечную машину в Одинцове. По предварительным данным, задержанный проник на территорию строительной организации и совершил угон машины стоимостью более восьми миллионов рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили машину на федеральной автотрассе.

