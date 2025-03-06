МВД опровергло планы ввести штрафы за превышение средней скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МВД России не прорабатывает инициативу о введении штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

Представитель ведомства отметила, что министерство принципиально не согласно с подобными штофами и его позиция остается неизменной. Сейчас в федеральных правилах дорожного движения и КоАП нет понятия "средняя скорость".

С 1 января в России почти на 50% выросли штрафы сразу по нескольким пунктам: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, объезд по обочине. В Москве водителям грузовиков, которые нарушили требования дорожных знаков, штраф увеличили в 10 раз.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который позволяет водителям оформлять ДТП через портал "Госуслуги" при наличии полиса ОСАГО. Теперь участники аварии без вызова правоохранителей смогут оформлять извещения об аварии в том случае, если в результате происшествия нет пострадавших, а у водителей нет претензий друг к другу.