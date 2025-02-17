Юрист Георгиева назвала простой способ проверить подлинность штрафа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проверить подлинность штрафа можно на портале "Госуслуги" и других официальных ресурсах, напомнила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

Ранее в МВД РФ предупредили, что злоумышленники рассылают россиянам от имени ведомств поддельные письма с задолженностями. За их неуплату аферисты угрожают штрафами и арестом имущества. Произвести платеж мошенники предлагают через систему быстрых платежей (СБП), иногда со скидками, действующими только сейчас и только при такой форме оплаты. Соответственно, когда жертва следует инструкции, она теряет деньги.

Георгиева посоветовала обязательно проверять все получаемые штрафы на подлинность. Сделать это можно на различных ресурсах.



Алла Георгиева юрист Как правило, портал Госуслуг содержит обширную информацию, в том числе о штрафах. Сюда приходит информация из всех ведомств. Штраф виден сразу при входе в Госуслуги. Чтобы проверить его наличие, нужно зайти в соответствующий раздел или кликнуть на сумму штрафа, чтобы узнать, кем он выставлен.

Эксперт напомнила, что штрафы ГИБДД, АМПП и МАДИ за превышение скорости, неправильную парковку и другие административные правонарушения также можно посмотреть на портале mos.ru.

"На сайте Госавтоинспекции можно заказать аналогичную проверку штрафа. Понадобится информация о государственном номере и свидетельство о регистрации транспортного средства", – указала эксперт.

В свою очередь, для проверки налогового штрафа юрист посоветовала зайти в личный кабинет на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Задолженности по исполнительным производствам проверяют на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Необходимо указать ФИО, дату рождения и номер исполнительно производства, если он известен", – указала Георгиева.

Либо можно лично связаться с ведомством, которое выставляет задолженность по штрафу, добавила юрист.



Алла Георгиева юрист Если штраф не обнаружился на ресурсах, он фейковый и его можно игнорировать, плюс обратиться в полицию, чтобы сообщить о мошеннической рассылке.

Ранее россиянам назвали признаки поддельной квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Насторожить должны ошибки в платежном документе, нестандартный шрифт, цветовая гамма и качество бумаги, а также ведущий на подозрительный сайт QR-код.