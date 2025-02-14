МВД предупредило о шпионском ПО в WhatsApp

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Специалисты обнаружили серьезную проблему в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она позволяет шпионскому программному обеспечению проникать в устройства пользователей.

Как отметили в пресс-службе управления ведомства по борьбе с киберпреступностью, проблема возникла в системе безопасности мессенджера.

Шпионское ПО может автоматически получать доступ к устройствам без участия пользователей. В частности, вредоносная программа попадала на телефоны вместе с зараженными PDF-файлами, которые распространялись через групповые чаты. При этом пользователь необязательно открывал файл или переходил по подозрительным ссылкам.

Кроме того, мошенники начали выдавать себя за менеджеров по продажам и красть учетные данные от электронной почты пользователей.

В переписке злоумышленники просят подписать и отправить договор, который якобы находится в приложении. Однако если пользователь откроет PDF-файл, прикрепленный к письму, он увидит уведомление об ошибке.