Депутат Немкин предупредил о перехвате данных из-за незащищенных сетей Wi-Fi

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Подключение к незащищенным сетям Wi-Fi в общественных местах может привести к перехвату мошенниками передаваемых данных. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT.

Как объяснил депутат, в незащищенных сетях отсутствует шифрование, что позволяет злоумышленникам легко получить доступ к закрытой информации и узнать пароли, номера банковских карт и увидеть переписку. Мошенники могут создать поддельную точку доступа с похожим названием, чтобы перехватывать данные пользователей, отметил парламентарий.

Кроме того, по словам Немкина, угрозу представляет тип сетевой атаки Man-in-the-Middle. Используя ее, злоумышленники незаметно внедряется между пользователем и интернет-сервером, перехватывая передаваемые данные. Они получают доступ не только к сообщениям, но и могут изменять данные в онлайн-режиме, например подменить страницу входа в мобильный банк и украсть учетные данные.

Вместе с тем общественные сети Wi-Fi уязвимы и для вредоносного программного обеспечения. Если гаджет пользователя не защищен антивирусом или обновлениями безопасности, он может быть заражен вирусами или программами-шпионами, некоторые из которых позволяют удаленно управлять устройством, предупредил депутат. В связи с этим Немкин предостерег от ввода конфиденциальной информации при использовании общественного Wi-Fi.

Ранее в МВД сообщили, что сложный ПИН-код и менеджер паролей могут помочь в защите телефона от кибермошенников. В ведомстве также рекомендовали запретить показ сообщений на заблокированном экране, поскольку злоумышленники могут увидеть коды подтверждения.

Накануне МВД России предупредило , что мошенники продолжают звонить под предлогом обновления аккаунта на портале "Госуслуги". Таким образом они пытаются выяснить СМС-код, который нужен для восстановления доступа к учетной записи, пояснили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступлениями ведомства.