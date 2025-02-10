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10 февраля, 07:45

Безопасность

Мошенники начали распространять вирусы под видом нейросетей

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В Сети появились вредоносные программы, которые маскируются под популярные нейросети, такие как ChatGPT и DeepSeek. На самом деле это так называемые стилеры – вирусы, которые крадут конфиденциальные данные с устройств пользователей.

Злоумышленники также создают фальшивые версии приложений госорганов и банков, копируя их дизайн и функционал. Среди поддельных сервисов встречаются и клоны популярных платформ, например "Госуслуги".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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