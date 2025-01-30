При пожаре на ферме в Оренбуржье погибли 40 овец и 50 коров

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Сорок овец и пятьдесят коров погибли при пожаре на животноводческой ферме в Кваркенском районе Оренбургской области, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел 27 января. По предварительным данным ведомства, хозяин фермы оставил затопленную печь без присмотра, а вблизи нее находились горючие материалы. В результате начался пожар, площадь которого составила 1 020 квадратных метров.

К тушению огня были привлечены 5 единиц техники и 10 пожарных.

Ранее пожар, произошедший на территории зоопарка в хуторе Чумаки, унес жизни шести зебр. На участке загорелось каркасное тентованное помещение. Огонь был локализован на площади 60 квадратных метров. В его тушении принимали участие 14 специалистов и 3 единицы техники.

Кроме того, четыре лошади погибли при пожаре в конюшне в Алтайском крае. Помещение загорелось в селе Глушинка. До приезда пожарных из горящего помещения вывели 6 лошадей и 17 коров.