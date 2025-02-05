Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы. Он отметил, что это остается важным приоритетом в работе столичного правительства по созданию комфортной и безопасной городской среды.

По словам мэра, сейчас в составе пожарно-спасательного гарнизона Москвы работают около 18 тысяч человек. Это специалисты высокого класса, подготовленные противостоять огню, искать и спасать людей с высоты, на водных объектах и природных территориях.

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