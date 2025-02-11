МВД: защитить телефон от мошенников помогут сложный пин-код и менеджер паролей

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Сложный ПИН-код и менеджер паролей могут помочь в защите телефона от кибермошенников. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Используйте сложный пароль на разблокировку – 6+ символов, лучше PIN, чем графический ключ. Разрешите вход в важные приложения только по биометрии – отпечаток или Face ID. Отключите автосохранение паролей в браузере. Лучше использовать менеджер паролей", – рассказали в ведомстве.

Там также рекомендовали запретить показ сообщений на заблокированном экране, поскольку злоумышленники могут увидеть коды подтверждения.

В МВД подчеркнули, что, получив доступ к смартфону, мошенники могут перевести деньги из банковских приложений, оформить микрозаймы через "Госуслуги", украсть аккаунты в соцсетях и мессенджерах, а также обнаружить пароли от криптокошелька в заметках или фотогалереи. Помимо этого, при помощи почты злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам на маркетплейсах, чтобы заказать различные товары в рассрочку.

Ранее правоохранители выявили двухэтапную схему телефонных мошенников с использованием IP-телефонии. Суть заключается в том, что злоумышленники звонят пенсионерам на стационарный телефон в рабочее время. Беседуя с потенциальными жертвами, преступники начинают угрожать им и вымогать деньги.

Однако после того, как пенсионеры, как правило, прерывают этот разговор, им звонит якобы сотрудник полиции, заявляя, что звонивших им мошенников уже установили и выставили за ними наружное наблюдение. Чтобы задержать их и привлечь к уголовной ответственности, мошенники просят жертву принять участие в "закупке".

