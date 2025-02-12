МВД: мошенники могут украсть доступ к "Госуслугам" студентов через фишинговые ссылки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

МВД России сообщило о мошеннической схеме, в которой злоумышленники используют фишинговые ссылки для получения доступа к аккаунтам студентов на портале "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями ведомства.

Под видом государственной системы оценки мошенники предлагают студентам пройти тест, благодаря чему получают доступ к "Госуслугам" жертв.

В ведомстве отметили, что фишинговые ссылки не вызывают подозрений и выглядят легитимно (например, гесос.рус или gesos.ru). Однако они ведут на ресурс, адрес которого состоит из набора букв и цифр.

Между тем на "Госуслугах" доступны различные услуги для студентов, напомнили в МВД. Учащиеся могут подать заявление для поступления, заказать онлайн-справку из вуза или оформить социальные льготы. Электронный студенческий билет находится пока на стадии разработки.

Ранее ведомство отметило, что мошенники продолжают звонить под предлогом обновления аккаунта на портале. Таким образом они пытаются выяснить СМС-код, который нужен для восстановления доступа к учетной записи. Однако сотрудники "Госуслуг" не звонят пользователям.

Достоверная информация от портала может поступать через личный кабинет, а информационные рассылки отправляются только с определенных адресов.