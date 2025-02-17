МВД предупредило о рассылке мошенниками фейковых штрафов

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Мошенники придумали новую схему обмана: они рассылают якобы официальные письма от ведомств с предупреждением о существующих задолженностях, за неуплату которых будут следовать штрафы или арест имущества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы МВД РФ.

"В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате", – уточнили в ведомстве.

При этом аферисты предлагают воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) для погашения задолженности, а для усиления своего воздействия они предлагают воспользоваться специальными скидками, которые действуют "только сейчас и при таком способе оплаты".

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, МВД рекомендует гражданам проверять штрафы только через "Госуслуги" и Федеральную налоговую службу (ФНС).

Между тем в Госдуме планируют рассмотреть законопроект по защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Нормы, описанные в проекте, направлены на пресечение и предупреждение мошеннических действий, которые злоумышленники совершают, прибегая к современным технологиям.

В свою очередь, кабмин предложил ввести обязательную маркировку звонков на экранах телефонов. В таком случае граждане смогут сразу понять, кто именно им звонит – банк или сотовый оператор. При этом звонок без маркировки будет предупреждать россиян о возможном мошенничестве.

