В СФ предложили создать центр операций по безопасности для борьбы с фишингом

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Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин обратился с предложением в Минцифры создать центр операций по безопасности (SOC), передает ТАСС.

Сенатор отметил, что цель SOC состоит в улучшении обмена информацией и оперативном реагировании на мошеннические операции в интернете.

По его словам, в центр операций по безопасности будут входить силовые структуры, Национальная система доменных имен, Генпрокуратура и операторы связи.

"Это позволит оперативно выявлять и блокировать инфраструктуру злоумышленников, предотвращать создание фишинговых страниц и их зеркал, а также минимизировать ущерб для пользователей", – подчеркнул Шейкин.

Между тем москвичей призвали к бдительности на фоне активизации мошенников. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы напомнили, что мошеннические схемы постоянно меняются.

Злоумышленники могут выяснить возраст, профессию и уровень дохода своей жертвы. На основании этой информации мошенник может выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и лучше повлияет на конкретного человека.