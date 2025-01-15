МВД РФ: защитить телеграм-аккаунт можно с помощью двухфакторной аутентификации

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Двухфакторная аутентификация поможет защитить телеграм-аккаунт от мошенников, передает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что с помощью двухфакторной аутентификации можно дополнительно обезопасить свою учетную запись в том случае, если мошенники получили доступ к вашему номеру телефона и коду подтверждения.

Кроме того, в управлении назвали еще два способа, которые позволят обезопасить аккаунт и уменьшить риски столкнуться с телефонными аферистами. Так, в мессенджере необходимо разрешить звонки только своим контактам, а также ограничить возможность добавления вашего аккаунта в группы.

Между тем москвичей призвали к бдительности на фоне активизации мошенников. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы напомнили, что мошеннические схемы постоянно меняются.

Злоумышленники могут выяснить возраст, профессию и уровень дохода своей жертвы, чтобы на основании этой информации выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и лучше повлияет на конкретного человека.

