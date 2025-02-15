В Госдуму внесли законопроект по борьбе с телефонным мошенничеством

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Распоряжение опубликовано в электронной базе ГД.

Кабмин предлагает ввести обязательную маркировку звонков на экранах телефонов. В таком случае граждане смогут сразу понять, кто именно им звонит – банк или сотовый оператор. При этом звонок без маркировки будет предупреждать россиян о возможном мошенничестве.

Также правительство предлагает запретить госорганам и банкам общаться с гражданами через зарубежные мессенджеры из-за возможного использования подложных аккаунтов. Среди других мер – установление запрета на входящие международные звонки, а также отказ от рекламных звонков и сообщений.

Помимо этого, предлагается защитить аккаунт на Госуслугах от быстрой смены пароля. Так, при запросе на изменение пароля, пользователи будут получать предупреждение о возможных мошеннических действиях, при этом код подтверждения придет лишь через 10-15 минут.

Ранее Владимир Путин потребовал увеличить ответственность банков за нарушение прав потребителей, чьи деньги были похищены в результате мошенничества, в том числе с использованием методов социальной инженерии.

Президент поручил кабмину и Центробанку не только выполнить задачу до 15 июля 2025 года, но и внести соответствующие изменения в закон. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.