Юрист Русяев: родители могут воспользоваться различными мерами поддержки к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские родители перед 1 сентября могут воспользоваться различными мерами поддержки. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев, комментируя идею о ежегодной программе "Первосентябрьский капитал".

Такое предложение главе Минтруда России Антону Котякову ранее направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Инициатива предполагает выплаты к 1 сентября в размере не менее 25% от средней зарплаты по региону на каждого ребенка 1–4-х классов, 30% – 5–9-х классов и 35% – 10–11-х классов.

"Законопроект не внесен, нормативной базы нет, значит, в 2025 году рассчитывать на такую выплату еще нельзя", – прокомментировал эксперт.

Кроме того, Русяев отметил, что сегодня нет и федерального школьного пособия, однако предусмотрен набор инструментов, которые помогают родителям снизить расходы перед школой.

Прежде всего он напомнил о едином пособии на детей до 17 лет для семей с низкими доходами. Его сумма составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Подать заявку на получение выплаты можно через "Госуслуги" или в клиентской службе Социального фонда. При этом доходы проверятся автоматически по межведомственным каналам.

С сентября прошлого года также можно получить остаток маткапитала, если он не превышает 10 тысяч рублей. Средства переводятся на банковский счет, а тратить их можно без ограничений. Русяев подчеркнул, что эта функция полезна особенно для тех, чей сертификат практически израсходован, а крупные целевые траты не планируются.

Кроме того, существуют государственные формы поддержки, которые закреплены в законе об образовании. Например, все школьники обеспечиваются бесплатными учебниками, а учащиеся 1–4-х классов – горячим питанием за счет федерального и регионального бюджетов. Эти меры предоставляются автоматически и не требуют заявлений.

Юрист добавил, что во многих субъектах России существуют и свои программы. Например, в некоторых из них выплачивается компенсация за покупку школьной формы и канцтоваров, как правило, для многодетных или малообеспеченных семей.

"Например, в Москве многодетные родители получают почти 14 тысяч рублей на школьную форму для каждого ребенка-школьника, в других регионах суммы и условия отличаются", – подчеркнул эксперт.

В качестве еще одной меры Русяев назвал заключение социального контракта. При официальном статусе малоимущей семьи часть выделенных по нему средств можно направить на подготовку ребенка к школе. Этот инструмент требует личного обращения в органы соцзащиты и готовности подтвердить целевые траты.

Ранее в Госдуме предложили создать "школьную коробку" с необходимым набором канцелярских принадлежностей согласно возрасту обучающегося. Кроме того, в нее могут войти учебные пособия и элементы спортивной формы.

Депутат Яна Лантратова предложила предусмотреть возможность получения денежной выплаты вместо набора, чтобы родители могли самостоятельно выбирать принадлежности своему ребенку.