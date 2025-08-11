Кабмин направит 9,38 млрд руб на выплаты детям пленных военных

Фото: 123RF/dacosta

Правительство России направит 9,38 миллиарда рублей на выплаты детям российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Речь идет о военных, которые попали в плен или пропали без вести в том числе в период участия в СВО.

В январе кабмин выделил 3,68 миллиарда рублей на осуществление ежемесячных социальных выплат, установленных президентским указом "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих". Распоряжение увеличивает данную сумму.

Ранее Владимир Путин подписал закон, дающий участникам СВО, добровольцам и ополченцам Донбасса, получившим инвалидность в боях с Украиной, право на две пенсии. Теперь граждане могут выбрать между пенсией по инвалидности и страховой по старости или пенсией за выслугу лет.

При этом родители погибших во время службы призывников или умерших от ран после увольнения получат право на пенсию по потере кормильца и по старости либо льготу и за выслугу лет, или же социальную пенсию.