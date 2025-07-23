Путин подписал закон о продлении действия результатов ЕГЭ для ветеранов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон, согласно которому в срок действия результатов ЕГЭ ветеранов спецоперации не засчитывается период участия в СВО. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Положение коснется военнослужащих, которые принимали участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донбасса и Новороссии. Также речь идет о военных, отражавших вторжение на приграничных регионах.

Помимо этого, нововведение относится к периодам службы по призыву и по контракту в рядах Росгвардии. Закон охватывает также добровольцев, сотрудников правоохранительных органов, которые выполняли задачи на упомянутых территориях.

Как отмечалось в пояснительной к проекту записке, меры помогут молодежи быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить хорошее образование. В то же время государство сможет получить квалифицированных специалистов.

Ранее статс-секретарь – замминистра обороны России Анна Цивилева предложила распространить льготы на получение образования на вдов погибших в зоне СВО военных. В настоящий момент такую льготу могут получить участники спецоперации и их дети. По словам Цивилевой, инициатива позволит не только оказать поддержку семьям военнослужащих, но и даст шанс на достойное будущее.