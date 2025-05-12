Милонов призвал доработать законопроект о разделе дохода бойцов СВО при разводе

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Законопроект о запрете раздела доходов участников СВО при разводе нужно доработать. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что парламентарии Евгений Марченко и Александр Бородай внесут на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на раздел средств участника СВО при расторжении брака, заключенного после 24 февраля 2022 года. Авторы документа объяснили это участившимися случаями браков с военнослужащими из корыстных побуждений.

Милонов согласился, что некоторые девушки действительно выходят замуж за бойцов, чтобы потом развестись и получить часть заработанных ими денег.

"Их нужно не только лишить права на половину средств, но еще и наказывать как мошенниц. Она втерлась в доверие и обманула человека, чтобы завладеть его деньгами", – отметил депутат.

С другой стороны, Милонов призвал не вставать только на одну сторону, потому что жизненные обстоятельства могут быть разными.





Виталий Милонов депутат Госдумы Надо сделать так, чтобы раздел имущества 50 на 50 между супругами вводился либо по взаимному согласию, либо после суда. Потому что разводы происходят не только по инициативе женщин, но и мужчин, которые находят себе новых дам сердца.

По его мнению, неверный супруг тоже не должен обладать полномочиями порядочного человека. Поэтому необходимо ввести право на то, чтобы гражданин в судебном порядке мог отстоять право защититься от недобросовестной стороны, добавил Милонов.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что ряд категорий россиян могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги в банках или онлайн без комиссии. Льгота касается в том числе ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов семей погибших бойцов СВО.

