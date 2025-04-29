Депутат Якубовский: льготники могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии

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Ряд категорий россиян могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в банках или онлайн без комиссии. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский РИА Новости.

По словам парламентария, льгота касается ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, членов семей погибших или умерших участников СВО, Великой Отечественной войны и других боевых действий, многодетных семей, пенсионеров и инвалидов. При этом мера относится к оплате как основной суммы, так и пеней за просрочку.

"Комиссию не должны взимать ни при оплате в банке, ни через онлайн-сервисы", – подчеркнул он.

Депутат отметил, что при удержании комиссии россияне могут обратиться в банк с письменной претензией. Если льготникам там отказали, то они могут подать жалобу в Банк России или в Роспотребнадзор.

Ранее россиянам рассказали, какие изменения вступят в силу в мае 2025 года. Среди них ежемесячная надбавка к пенсии для некоторых категорий граждан, введение статуса ветерана боевых действий для защитников территории РФ от вторжения и создание реестра неплательщиков алиментов.