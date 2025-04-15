Соцфонд: пенсионеры могут подать запрос на корректировку стажа при ошибке

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Пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и скорректировать свои данные на "Госуслугах" при наличии в них ошибки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

"Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд", – отмечается в сообщении.

Специалисты помогут пенсионерам обратиться к работодателю, организации-правопреемнику или в архив. Информация о накопительном стаже, числе заработанных коэффициентов и размере пенсии содержится в личном кабинете на "Госуслугах".

Накануне стало известно, что индексация страховых пенсий в России будет осуществляться два раза в год с 2026 года. Начиная с 1 февраля индексация будет происходить, учитывая уровень инфляции за прошедший год, и с 1 апреля – с учетом доходов Социального фонда за аналогичный период.

Ранее в Соцфонде заявляли, что в России зарегистрировано свыше 41 миллиона пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека. Еще 2 193 963 гражданам выплачивают пенсии по инвалидности, а 1 456 262 человека получают выплаты по случаю потери кормильца.

