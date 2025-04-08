Соцфонд: для назначения пенсии нужно иметь 5 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов

08 апреля, 08:46Экономика
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Россиянам для назначения страховой пенсии по старости необходимо выполнить три условия – достичь возраста, необходимого для выхода на пенсию, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить более 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России (СФР).
В настоящий момент пенсионный возраст составляет для женщин 59 лет, а для мужчин – 64 года. При этом цена одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная доплата к страховой пенсии по старости – 8 907,70 рубля.
Ранее в СФР рассказали, что по состоянию на 1 января 2025 года было зарегистрировано более 41 миллиона пенсионеров. По статистике, страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека.
Между тем депутат Сергей Гаврилов заявил, что с января 2026 года начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. В феврале 2026 года выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде РФ, уточнил парламентарий.
При этом если средние зарплаты будут выше инфляции, то возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень будет ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии.
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