Соцфонд: в России насчитывается более 41 млн пенсионеров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 41 миллиона пенсионеров было зарегистрировано по состоянию на 1 января 2025 года. Об этом со ссылкой на информацию Социального фонда России (СФР) сообщает РИА Новости.

Согласно статистике, страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека.

Еще 2 193 963 гражданам выплачивают пенсии по инвалидности, а 1 456 262 человека получают выплаты по случаю потери кормильца. Социальные пенсии назначены 3 466 291 россиянину. Общая численность пенсионеров в России составляет 41 169 796 человек.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в январе 2025 года в России изменились показатели начисления пенсионных баллов. В результате стоимость одной единицы увеличилась почти на 10 рублей – с 133,05 до 142,76 рубля. Кроме того, на 600 рублей больше стали фиксированные выплаты и выросли с 8 134,88 до 8 728,73 рубля.

С 1 января следующего года вступит в силу закон о праве Фонда пенсионного и социального страхования России устанавливать и выплачивать региональные доплаты к пенсии.