Депутат Никитин: срочная пенсионная выплата положена людям со стажем в 15 лет

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Мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, имеющие пенсионные накопления, минимальный страховой стаж 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, могут претендовать на срочную пенсионную выплату. Об этом напомнил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

"Срочная пенсионная выплата – это важный инструмент финансовой поддержки для граждан, позволяющий получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет или 120 месяцев", – приводит его слова РИА Новости.

С ее помощью пожилые люди могут получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет или 120 месяцев, что особенно актуально для находящихся в сложных жизненных ситуациях.

Парламентарий уточнил, что выплата доступна тем, кто уже сформировал накопления за счет дополнительных страховых взносов, государственного софинансирования, взносов работодателя или материнского капитала. Размер срочной пенсионной выплаты будет варьироваться, исходя из суммы пенсионных накоплений и выбранного срока выплаты.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в январе 2025 года в России изменились показатели начисления пенсионных баллов. В результате стоимость одной единицы увеличилась почти на 10 рублей – с 133,05 до 142,76 рубля. Кроме того, на 600 рублей больше стали фиксированные выплаты и выросли с 8 134,88 до 8 728,73 рубля.

Между тем, с 1 января следующего года вступит в силу закон о праве Фонда пенсионного и социального страхования России устанавливать и выплачивать региональные доплаты к пенсии.