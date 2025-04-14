Страховые пенсии в России начнут индексировать два раза в год

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Индексация страховых пенсий в России будет осуществляться два раза в год с 2026 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Начиная с 1 февраля индексация будет происходить, учитывая уровень инфляции за прошедший год, и с 1 апреля – с учетом доходов Социального фонда за аналогичный период. Нововведение, по словам Мишустина, появилось в рамках принятой кабмином стратегии действий, направленной на улучшение жизни людей старшего возраста, до 2030 года.

Она включает в себя реализацию целого комплекса программ. Например, улучшение системы медицинской помощи пожилым людям, особенно в сельской местности. Будут развиваться передовые методы ранней диагностики и профилактики заболеваний.

"Регулярное прохождение диспансеризации, бережное и ответственное отношение к своему здоровью вообще должно быть нормой", – цитирует Мишустина телеграм-канал правительства России.

Кроме того, будет продолжаться работа по внедрению системы долговременного ухода по всей стране. В настоящее время такую поддержку получают около 170 тысяч человек, а через 6 лет их число должно увеличиться до полумиллиона.

Вместе с тем Мишустин подчеркнул важность создания условий для самореализации граждан старшего поколения. Например, организацию интересного досуга, занятий спортом и творчеством, а также занятий по получению новых навыков.

"В целом надо поддержать людей, чтобы они могли передавать свои знания и опыт и были востребованными", – заключил глава кабмина.

Ранее в Соцфонде заявляли, что в России зарегистрировано свыше 41 миллиона пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека. Еще 2 193 963 гражданам выплачивают пенсии по инвалидности, а 1 456 262 человека получают выплаты по случаю потери кормильца. Социальные пенсии назначены 3 466 291 россиянину.