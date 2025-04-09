Верховный суд счел незаконным отказ в доплате к пенсии, если нет кабинета на "Госуслугах"

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Верховный суд (ВС) РФ счел незаконным отказ в доплате к пенсии, если у человека нет кабинета на "Госуслугах". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на определение судебной коллегии ВС по гражданским делам.

Пенсионерка из Москвы хотела получить региональную социальную доплату к пенсии до городского социального стандарта. Она соблюла все требования, но написала заявление вручную.

Прием заявлений осуществляется лишь в электронной форме при помощи портала столичных государственных услуг. Так как женщина не была зарегистрирована там, то ей отказали в доплате. Дело дошло до суда, но все три судебные инстанции встали на сторону соцзащиты.

ВС рассмотрел дело и упрекнул суды в "излишне формальном подходе". Судебные органы не стали учитывать жизненные обстоятельства человека, так как пенсионерка боится публиковать личные данные на портале, опасаясь рисков из-за недостаточных навыков работы с Сетью.

В частности, в своем иске она указала на тот факт, что именно пенсионеры чаще остальных оказываются жертвами аферистов, а их личные кабинеты подвергаются взломам, о чем регулярно пишут СМИ.

В это же время ВС указал, что ни один из российских законов не обязывает граждан регистрироваться на едином или региональном портале государственных и муниципальных услуг.

"Формальный подход не должен допускаться в делах, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона", – отметили в ВС РФ.

При этом такой метод без учета обстоятельств дела может привести к ухудшению материального положения человека, вопреки целям государства, заключающимся в создании условий для достойной жизни россиян, предупредили в ВС.

Поэтому суд посчитал, что органу соцзащиты следовало принять заявление в представленном виде. В итоге дело направили на пересмотр в суд первой инстанции.

Ранее в Соцфонде РФ заявляли, что в РФ зарегистрировано свыше 41 миллиона пенсионеров. В это же время страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека. Еще 2 193 963 гражданам выплачивают пенсии по инвалидности, а 1 456 262 человека получают выплаты по случаю потери кормильца. Социальные пенсии назначены 3 466 291 россиянину.

