Бойцы СВО смогут получить новую профессию бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники СВО смогут получить второе среднее специальное образование бесплатно. Соответствующую идею поддержал Владимир Путин.

С таким предложением на встрече с президентом выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, некоторые военные после возвращения домой не могут трудиться по своей прежней специальности из-за полученных травм и иных причин.

"Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно", – подчеркнул российский лидер.

Москалькова рассказала, что в настоящий момент участники спецоперации, у которых есть диплом о среднем профессиональном образовании, могут поступить в колледж только платно.

Ранее Путин поручил предоставить предложения по льготной ипотеке для семей участников спецоперации, в которых есть дети, а также семьям с детьми до 14.

Минфин РФ работает над ее условиями, однако говорить об их запуске еще рано, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, в настоящий момент прорабатываются варианты реализации подобных льгот.

Кроме того, депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект об образовательных льготах для детей участников СВО. Документ распространяет право на бесплатное обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.