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20 мая, 14:31

Политика

ГД приняла закон о льготах для детей бойцов СВО при приеме в вузы

Фото: depositphotos/kasto

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об образовательных льготах для детей участников СВО. Документ распространяет право на бесплатное обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.

Если военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на территории России, в ходе исполнения обязанностей погибли, получили увечье или заболевание, то прием их детей в образовательные учреждения в пределах квоты будет осуществляться без проведения вступительных испытаний.

В настоящее время данные льготы есть у детей военных, направленных в другие страны и принимавших там участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.

Ранее стало известно, что за юридической поддержкой участников СВО обратились свыше 600 тысяч человек.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что с 2022 года бойцы спецоперации получают бесплатную юридическую помощь, а с 2023-го эти нормы были закреплены в законе. По словам политика, юридическая поддержка помогает решать задачи, связанные с реализацией льгот, соцгарантий, компенсаций и других выплат.

Мэр Москвы рассказал о поддержке участников СВО и их семей

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