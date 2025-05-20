20 мая, 14:31Политика
ГД приняла закон о льготах для детей бойцов СВО при приеме в вузы
Фото: depositphotos/kasto
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об образовательных льготах для детей участников СВО. Документ распространяет право на бесплатное обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.
Если военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на территории России, в ходе исполнения обязанностей погибли, получили увечье или заболевание, то прием их детей в образовательные учреждения в пределах квоты будет осуществляться без проведения вступительных испытаний.
В настоящее время данные льготы есть у детей военных, направленных в другие страны и принимавших там участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.
Ранее стало известно, что за юридической поддержкой участников СВО обратились свыше 600 тысяч человек.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что с 2022 года бойцы спецоперации получают бесплатную юридическую помощь, а с 2023-го эти нормы были закреплены в законе. По словам политика, юридическая поддержка помогает решать задачи, связанные с реализацией льгот, соцгарантий, компенсаций и других выплат.
Мэр Москвы рассказал о поддержке участников СВО и их семей