Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

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Владимир Путин поручил представить до 15 июня предложения по льготной ипотеке семьям участников спецоперации, имеющим детей, а также семьям с детьми до 14 лет. Список поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни" опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано российскому правительству совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни".

Президент РФ также поручил кабмину и Центробанку принять меры, необходимые для исключения взимания банками комиссий при выдаче льготной ипотеки с государственным участием. Ответственными за решение данного вопроса были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Помимо этого, глава государства потребовал от правительства и Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни" представить предложения по дифференцированному повышению (исходя из количества членов семьи) лимитов по "Семейной ипотеке". Ответственными президент назначил Мишустина, а также главу Татарстана, руководителя комиссии "Инфраструктура для жизни" Рустама Минниханова.

Ранее Путин потребовал навести порядок в сфере "Семейной ипотеки". Российский лидер обратил внимание, что не все семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, способны оформить их, так как некоторые банки взимают дополнительную комиссию в размере от 5 до 10%. Это президент России назвал недопустимым.

Вместе с тем важным направлением ипотеки президент назвал индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Глава государства обратил внимание, что оно пользуется спросом у населения.

Между тем с 1 апреля "Семейную ипотеку" распространили на вторичный рынок в городах, где идет строительство не более двух домов. Программа затрагивает квартиры в домах, которые не были признаны аварийными.

