Минфин РФ выступил против расширения льготной ипотеки

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Министерство финансов России выступило против расширения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы выступили против этого, потому что те обязательства, которые мы "набрали", они в условиях финансовых ограничений непростые для бюджета", – приводит слова министра ТАСС.

Силуанов добавил, что решение Минфина РФ "вполне сегодня обосновано".

Ранее Владимир Путин потребовал навести порядок в сфере "Семейной ипотеки". Президент РФ обратил внимание, что не все семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, способны оформить их, так как некоторые банки взимают дополнительную комиссию в размере от 5 до 10%. Данную ситуацию глава государства назвал недопустимой.