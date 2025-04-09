Набиуллина: схемы с "заниженными" ставками по ипотеке в России остаются

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В России все еще остаются схемы с "заниженными" ставками по ипотеке, однако Центробанк продолжает за ними следить, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она предупредила, что, несмотря на привлекательность, такие предложения приводят к завышению стоимости квартиры. Целью же Банка России, по ее словам, является сведение таких схем к минимуму. В рамках реализации, например, начал действовать ипотечный стандарт.

"Будем внимательно смотреть, как банки его выполняют. Если не будут выполнять, будем к вам (к Госдуме. – Прим. ред.) обращаться, чтобы принимать уже жесткие меры в рамках закона", – цитирует Набиуллину РИА Новости.

Вместе с тем ЦБ продолжает наблюдать за ситуацией с просрочкой по ипотечным кредитам.

"На рынке ипотеки нет пузыря. У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры", – заверила председатель регулятора.

Более того, на приемлемом уровне остаются и продажи жилья в России. Это, как считает Набиуллина, дает возможность застройщикам завершать начатые проекты и реализовывать новые, несмотря на сокращение их масштабов.

При этом она назвала ситуацию ожидаемой на фоне действия на протяжении нескольких лет безадресной льготной ипотеки, которая способствовала увеличению спроса и росту цен на жилье.

Ранее риелтор Роман Вихлянцев спрогнозировал понижение ипотечных ставок в России не раньше конца лета текущего года. По его словам, в стране произошло понижение ставок на рыночную ипотеку, однако они все еще остаются достаточно высокими по отношению к ставке рефинансирования Центробанка. Существенных прорывов не стоит ждать до понижения ключевой ставки, подчеркнул эксперт.