03 апреля, 11:40Экономика
Набиуллина заявила об увеличении доли жилья, покупаемого без ипотеки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Доля жилья, покупаемого россиянами за счет собственных средств, увеличилась. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
"Увеличилась доля жилья, покупаемого людьми за счет собственных средств. Они выбирают – сбережения в банк или покупать жилье, это выбор граждан", – цитирует Набиуллину РИА Новости.
При этом глава ЦБ отметила, что массовая ипотека станет доступна для большего числа российских граждан при снижении инфляции и банковских процентных ставок.
Понижение ипотечных ставок в России произойдет не раньше конца лета текущего года, рассказал ранее риелтор Роман Вихлянцев.
По его словам, в стране произошло понижение ставок на рыночную ипотеку, однако они все еще остаются достаточно высокими по отношению к ставке рефинансирования Центробанка. Существенных прорывов не стоит ждать до понижения ключевой ставки, подчеркнул эксперт.
Выдачи семейной ипотеки выросли в 1,5 раза за год