Набиуллина заявила об увеличении доли жилья, покупаемого без ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Доля жилья, покупаемого россиянами за счет собственных средств, увеличилась. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Увеличилась доля жилья, покупаемого людьми за счет собственных средств. Они выбирают – сбережения в банк или покупать жилье, это выбор граждан", – цитирует Набиуллину РИА Новости.

При этом глава ЦБ отметила, что массовая ипотека станет доступна для большего числа российских граждан при снижении инфляции и банковских процентных ставок.

Понижение ипотечных ставок в России произойдет не раньше конца лета текущего года, рассказал ранее риелтор Роман Вихлянцев.

По его словам, в стране произошло понижение ставок на рыночную ипотеку, однако они все еще остаются достаточно высокими по отношению к ставке рефинансирования Центробанка. Существенных прорывов не стоит ждать до понижения ключевой ставки, подчеркнул эксперт.