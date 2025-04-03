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03 апреля, 11:40

Экономика

Набиуллина заявила об увеличении доли жилья, покупаемого без ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Доля жилья, покупаемого россиянами за счет собственных средств, увеличилась. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Увеличилась доля жилья, покупаемого людьми за счет собственных средств. Они выбирают – сбережения в банк или покупать жилье, это выбор граждан", – цитирует Набиуллину РИА Новости.

При этом глава ЦБ отметила, что массовая ипотека станет доступна для большего числа российских граждан при снижении инфляции и банковских процентных ставок.

Понижение ипотечных ставок в России произойдет не раньше конца лета текущего года, рассказал ранее риелтор Роман Вихлянцев.

По его словам, в стране произошло понижение ставок на рыночную ипотеку, однако они все еще остаются достаточно высокими по отношению к ставке рефинансирования Центробанка. Существенных прорывов не стоит ждать до понижения ключевой ставки, подчеркнул эксперт.

Выдачи семейной ипотеки выросли в 1,5 раза за год

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