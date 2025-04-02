Минцифры опровергло сообщения о повышении ставок по IT-ипотеке

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Ставки по ипотеке для IT-специалистов остаются на прежнем уровне – максимум 6%. Изменений не планируется, сообщила пресс-служба Минцифры России.

Так ведомство прокомментировало информацию в Сети о якобы повышении ставок по IT-ипотеке. Уточняется, что льготная ставка и условия ее сохранения строго закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он был заключен.

Как пояснили в министерстве, льготную ставку могут пересмотреть только при нарушении договора самим заемщиком. Например, если человек не подтвердил в срок соответствие требованиям для получения IT-ипотеки.

"При этом специалистам, которые предоставляют подтверждающие льготу документы, банки по своему усмотрению могут вернуть сниженную ставку", – добавили в Минцифры.

Понижение ипотечных ставок в России произойдет не раньше конца лета текущего года, рассказал риелтор Роман Вихлянцев.

По его словам, в стране произошло понижение ставок на рыночную ипотеку, однако они все еще остаются достаточно высокими по отношению к ставке рефинансирования Центробанка. Существенных прорывов не стоит ждать до понижения ключевой ставки, подчеркнул эксперт.