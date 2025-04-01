Риелтор Вихлянцев: понижение ипотечных ставок в РФ начнется не ранее конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Следующее понижение ипотечных ставок в РФ произойдет не раньше конца лета 2025 года, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на члена совета Гильдии риелторов Московской области Романа Вихлянцева.

"Брать ипотечные кредиты невозможно, потому что платежи уходят в небо <...> При этом рынок не мертвый, он живой, потому что достаточно большое количество людей с деньгами", – заявил эксперт.

В РФ произошло понижение ставок на рыночную ипотеку, но большой роли это не сыграет, уверен Вихлянцев. Он объяснил, что перед предпоследним заседанием ЦБ РФ все ждали повышения, поэтому банки на 1,5–2% повысили свои ставки, а потом, когда повышения не случилось, понизили на это же число.

Несмотря на небольшое снижение, ставка по ипотеке все еще остается достаточно высокой по отношению к ставке рефинансирования Центробанка, уверен риелтор.

"Рынок снизился приблизительно на 1/3 по активности. Связано это с тем, что ипотеки в ее привычном понимании нет. Люди если берут ипотечные кредиты, то в основном для того, чтобы купить квартиру чуть больше", – добавил он.

По его данным, стоимость денег на депозитах россиян превышает стоимость всех новостроек, которые возводятся в стране. Все ожидают, что со временем соотношение стоимости депозитов и цены на недвижимость придут в оптимальное состояние. Поэтому до понижения ставки не стоит ждать существенных прорывов, резюмировал эксперт.

Ранее ЦБ РФ договорился с российскими банками, чтобы те перестали чрезмерно завышать ставки по ипотечным займам. В конце прошлого года некоторые финансовые организации специально замедляли выдачу ипотек, утверждая дополнительную часть кредитов к льготной программе по завышенным ставкам, вплоть до 100%. Центробанк и Минфин РФ осудили такую практику.

