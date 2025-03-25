"Известия": единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий появится в РФ

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В России сформируют единый цифровой реестр граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующие поправки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в кабмине.

Эксперты напомнили, что на сегодня закон предусматривает множество мер поддержки нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тем не менее учет таких лиц ведется обособленно в зависимости от вида предоставляемой поддержки и уровня органов власти.

Из-за отсутствия общего реестра существует риск дублирования учета предоставляемых мер. Кроме того, специалистам будет проблематично уточнить ту или иную информацию из-за множества реестров, что приведет к замедлению получения социальных мер для граждан-благоприобретателей.

На сегодняшний день в России, предварительно, более двух миллионов граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий: инвалиды, молодые семьи, ветераны. Единый реестр поможет повысить эффективность и скорость принятия решений об оказании соцпомощи, считают эксперты.

Ранее в России предложили ввести запрет на покупку квартиры на вторичном рынке за наличные средства. Поводом для такой меры стали участившиеся случаи мошенничества при покупке или продаже жилой недвижимости.

В Минфине сообщали, что программу "Семейная ипотека" с 1 апреля распространят на вторичный рынок в городах, где идет строительство не более двух домов. Приобрести квартиру на вторичном рынке на условиях льготной ипотеки (ставка до 6% годовых) смогут семьи, воспитывающие ребенка в возрасте до шести лет включительно, при этом воспользоваться ей можно будет только один раз.