Российским банкам запретят завышать ставки по ипотеке до 100%

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Центробанк договорился с российскими банками, чтобы те перестали чрезмерно завышать ставки по комбо-ипотеке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.

Граждане столкнулись с проблемой сверхвысокой стоимости комбинированных кредитов еще в декабре прошлого года. Некоторые банки искусственно замедляли выдачи ипотек, к примеру, утверждая дополнительную часть ссуды к льготной программе по рыночным условиям по крайне завышенным ставкам – вплоть до 100%. Минфин РФ и Банк России осудили подобные практики.

По словам Мамуты, ставки не должны быть выше того уровня, который устанавливает ЦБ по среднерыночным значениям для ипотеки.

Специалист напомнил, что в 2022 году начал действовать закон, по которому полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке не должна превышать среднерыночный уровень более чем на треть. Данную цифру Центробанк рассчитывает на каждый квартал. ПСК включает не только проценты займу, но и любые прочие связанные с ним платежи.

Однако на сегодняшний день на это правило действует мораторий, который Банк России ввел до 31 марта этого года на фоне резкого повышения ключевой ставки. Мамута отметил, что пока в регуляторе не видят необходимости продлевать мораторий.

По словам экспертов, это означает, что с 1 апреля банкам, который завышали ставки более чем на треть, придется снижать полную стоимость кредита.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что в 2025 году ипотека вырастет на 5%. По ее словам, в 2026 и 2027 годах по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека начнет ускорять свой рост.

Между тем в правительстве России задумались о возвращении льготной ипотеки для семей с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Минфин и Минстрой должны разработать расширение программы семейной ипотеки до 25 марта. Кроме того, они дадут прогноз по возможным последствиям от введения этой нормы и сформулируют конкретное предложение для правительства.