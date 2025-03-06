РБК: в РФ могут вернуть льготную ипотеку для семей с одним ребенком до 18 лет

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В правительстве России задумалось о возвращении льготной ипотеки для семей с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Об этом стало известно РБК.

По информации издания, Минфин и Минстрой должны разработать расширение программы семейной ипотеки до 25 марта. Кроме того, они дадут прогноз по возможным последствиям от введения этой нормы и сформулируют конкретное предложение для правительства.

Как считает руководитель "Ипотечного бюро" Камила Фазлыева, возвращение этого инструмента рассматривается в связи с низкими продажами квартир в новостройках. "Охлаждение" рынка новостроек представляет критичную проблему для застройщиков, отметила она.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор хочет устранить возможность "прикручивать схемы" в льготной ипотеке, чтобы не дискредитировать этот инструмент. ЦБ предложит давать госсподдержку только на стандартную ипотеку и при рефинансировании принимать только секьюритизированные стандартные проекты, уточнила она.

Кроме того, Набиуллина предупредила о росте ипотеки в 2025 году на 5%. По ее словам, в 2026 и 2027 годах по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека начнет ускорять свой рост.