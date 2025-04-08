В Госдуме намерены ограничить продажу микродолей в квартирах

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Госдума возобновит работу над инициативой, которая ограничивает продажу микродолей в квартирах, заявила зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает ТАСС.

Депутат отметила, что в сентябре 2022 года вступил в силу закон, который запрещает собственникам жилья делить имущество на микродоли. Таким образом, доля в квартирах не может быть менее 6 квадратных метров на одного человека. Однако, несмотря на принятый закон, осталось много проблем, призналась парламентарий. По ее словам, в Госдуму поступает много предложений, связанных с ликвидацией микродолей.

В связи с этим ГД возобновляет работу над запретом продажи микродолей, отметила Разворотнева. Парламентарий подчеркнула, что продажа и регистрация будут допустимы лишь в отдельных комнатах. По ее словам, проект предусматривает изменения в Жилищном и Гражданском кодексах.

Кроме того, по словам члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, сейчас также обсуждается введение возможности регистрироваться в жилье только при наличии оформленных прав на обособленное помещение.

Ранее в Госдуме предложили обязать собственников и нанимателей квартир по договору соцнайма предоставлять сотрудникам газовой службы беспрепятственный доступ к жилью для проверки газового оборудования.

Помимо этого, в Минстрое выступили с предложением ввести в России единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).