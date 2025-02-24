Мосжилинспекция опровергла штраф за неправильно установленную дверь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сообщения о том, что собственники жилья в многоквартирных домах будут оштрафованы на 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь, не соответствуют действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосжилинспекции.

"Направление дверей не отражается в техническом паспорте и для многоквартирных домов не нормировано. А в части пожарной безопасности в КоАП не вносились изменения в этом году", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что размер штрафа за неправильно установленную дверь, которая открывается наружу, якобы увеличился до 15 тысяч рублей. Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук утверждал, что собственники квартир с неправильно установленной дверью нарушают требования пожарной безопасности и создают препятствия для эвакуации соседей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

При этом в Госдуме опровергли данную информацию. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, изменения в статью 20.4 КоАП РФ, в которой предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, не вносились с 2022 года.