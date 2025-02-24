Депутат Колунов опроверг данные о росте штрафа за неправильно установленную дверь

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Сообщения об увеличении штрафа за неправильно установленную входную дверь не соответствуют действительности. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам парламентария, изменения в статью 20.4 КоАП РФ, в которой предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, не вносились с 2022 года. Как отметил Колунов, именно тогда штраф за неправильно поставленную входную дверь был увеличен с 10 до 15 тысяч рублей.

Таким образом, сообщения в СМИ о повышении штрафа с 1 января этого года являются неправдивыми, заявил депутат.

Ранее стало известно, что размер штрафа за неправильно установленную дверь, которая открывается наружу, якобы увеличился до 15 тысяч рублей. Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук утверждал, что собственники квартир с неправильно установленной дверью нарушают требования пожарной безопасности и создают препятствия для эвакуации соседей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Член Общественной палаты Московской области Валерий Мамчур предполагал, что штраф за неправильно установленную входную дверь мог вырасти из-за постоянного совершенствования законодательства и необходимости пополнять бюджет.