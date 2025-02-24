Эксперт Федорук: размер штрафа за неправильно установленную дверь вырос до 15 тысяч рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Размер штрафа за неправильно установленную дверь, которая открывается наружу, увеличился с 10 до 15 тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, сообщает aif.ru.

Собственники квартир с неправильно установленной дверью нарушают требования пожарной безопасности и создают препятствия для эвакуации соседей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, отметил эксперт.

По словам Федорука, жильцы дома также могут потребовать восстановить дверь в первоначальном виде и в случае отказа обратиться в судебные органы.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что за умышленную порчу общедомового имущества грозит уголовная или административная ответственность. К такому имуществу относятся лифты, подъезды, лестницы, крыши, стены.

Поздняков отмечал, что ущерб может расцениваться как акт вандализма, то есть осквернение публичных или частных зданий, порча имущества в общественном транспорте и общественных местах. К таким случаям относятся рисунки на стенах в подъезде.