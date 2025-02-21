Россиянам напомнили о наказании за порчу общедомового имущества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За умышленную порчу общедомового имущества (лифты, подъезды, скамейки, чердак) грозит уголовная или административная ответственность. Об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей Российской системы качества (Роскачество) Игорь Поздняков в беседе с RT.

Также к общедомовому имуществу относятся лестницы, крыши, стены, земельный участок строения, объекты эксплуатации дома, гаражи, стоянки, площадки для детей и спорта, технические этажи, напомнил эксперт.

Он отметил, что ущерб может расцениваться как акт вандализма, то есть осквернение публичных или частных зданий, порча имущества в общественном транспорте и общественных местах. К таким случаям относятся рисунки на стенах в подъезде.

Поздняков обратил внимание, что подростки несут ответственность за порчу имущества. При этом, подчеркнул он, административная ответственность наступает с 16 лет, а уголовная – с 14 лет. За умышленное повреждение им нужно будет выплатить штраф от 300 до 500 рублей.

"Если у подростка нет своего дохода, возмещать ущерб будут его родители или иные люди, которые за него отвечают", – заявил эксперт.

Правонарушителя также могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, за которым следует штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, напомнил Поздняков.

К уголовной ответственности злоумышленника могут привлечь за умышленное повреждение или уничтожение имущества со значительным ущербом. За подобное правонарушение последует наказание в виде обязательных, исправительных или принудительных работ, ареста до трех месяцев, штрафа до 40 тысяч рублей или лишения свободы до двух лет.

"Схожее наказание ждет виновного при совершении акта вандализма", – подытожил представитель организации.

Ранее россиянам напомнили, что жители многоквартирных домов могут просматривать записи только с тех камер видеонаблюдения, которые установлены по их инициативе.

В Роскачестве предупредили, что ни один из собственников квартир в подъезде не может самовольно устанавливать видеонаблюдение. Пострадавший в результате какого-то преступления имеет право запросить видео или посмотреть его вместе с сотрудником полиции.