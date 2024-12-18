Роскачество рекомендовало жаловаться в УК или ТСЖ для уборки снега

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Порядок придомовой территории рядом с многоквартирным домом поддерживает уполномоченная организация, например управляющая компания или ТСЖ. Об этом пишет RT со ссылкой на Роскачество.

"Если вы видите, что снег долго не убирают, ходить стало тяжело и даже опасно, необходимо жаловаться в первую очередь в организацию, которая отвечает за порядок и чистоту. В случае с придомовой территорией – в управляющую компанию или ТСЖ", – пояснили в организации, добавив, что в случае с городской территорией жаловаться нужно в коммунальные службы района.

Как пояснили в Роскачестве, именно уполномоченная организация несет ответственность за любые нарушения. Так, силами УК или ТСЖ убирается двор, счищаются сосульки, освобождаются от снега и льда тротуары. Представители организации также обязаны следить за потенциальными опасностями и выставлять ограничители.

Претензию лучше оформлять в письменном виде. Если на нее нет ответа или он не устраивает, можно обращаться в прокуратуру.

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