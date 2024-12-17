"Автодор" призвал водителей избегать резких маневров на дорогах из-за снегопада

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Автомобилистов в ряде российских регионов, включая столичный, призвали избегать резких маневров на дорогах из-за снегопада, сообщается в телеграм-канале госкомпании "Автодор".

Во вторник, 17 декабря, и до утра среды, 18 декабря, на трассах М1 "Беларусь", М3 "Украина" и М11 "Нева" местами прогнозируется снег. На М4 "Дон" в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях в ближайшие сутки также прогнозируется снег. На территории Краснодарского края ожидаются дожди.

На М12 "Восток" местами ожидается снег от Москвы до Казани. Он сохранится до утра среды на территории Нижегородской области, Чувашии и Татарстана.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также следить за сообщениями на информационных табло.

В текущем декабре ждать устойчивой погоды москвичам не стоит. В этом месяце происходит резкая смена процессов: один циклон сменяется другим. Короткий период холодной погоды будет связан с тем, что столица попадает между циклонами.

В конце текущей недели, 20 и 21 декабря, в столице ожидаются туман и дымка. За счет этого видимость на дорогах будет снижена. Кроме того, таяния снега приведут к охлаждению воздуха.