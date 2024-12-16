Врач Чернышова: оголенные зимой щиколотки приводят к артриту

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Оголенные зимой щиколотки могут привести к простуде, обострению хронических заболеваний мочеполовой системы и проблемам с суставами. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, щиколотки очень чувствительны к низким температурам. Поэтому если открыть их в морозную погоду, они могут легко переохладиться.

"На фоне переохлаждения ног возникает угнетение иммунитета, и человек заболевает простудой. Кажется странным, например, что переохладил ноги и возник насморк или ангина. Но на самом деле это действительно так. Поэтому лучше не рисковать и держать себя в тепле", – указала терапевт.



Надежда Чернышова врач-терапевт Открытые в мороз щиколотки могут спровоцировать обострение хронических заболеваний мочеполовой системы. В частности, это касается пиелонефрита или цистита.

Кроме того, из-за переохлаждения в голеностопном суставе ухудшается кровообращение и отток лимфы. В перспективе это может привести к заболеваниям суставов.

"В молодости человек вроде бы достаточно здоров и не почувствует никакого негативного воздействия. Но со временем возникнут воспалительные заболевания суставов, артриты. Может рано начаться артроз, потому что сустав недополучал питания. Поэтому переохлаждение щиколоток еще чревато проблемами с голеностопными суставами", – предупредила Чернышова.

Ранее россиянам посоветовали не носить джинсы в мороз из-за риска переохлаждения и обморожения. Лучше всего надевать под них термокальсоны либо носить теплые штаны. В целом в зимней одежде следует отдавать предпочтение не синтетике, а натуральным тканям – свитера, перчатки, варежки и шапки должны быть из шерсти альпака или кашемира.