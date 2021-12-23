Терапевт рассказала, какие колготки не стоит носить в мороз

Фото: depositphotos/antonbelo

Капроновые колготки не стоит носить в морозную погоду, поскольку синтетика не сможет согреть ноги, заявила врач-терапевт Людмила Лапа в эфире телеканала "360".

"Нужно носить (колготки. – Прим. ред.) только с хлопчатобумажной или шерстяной ниткой. Если надели капроновые колготки, то обязательно с брюками, чтобы тепло сохранялось", – рассказала Лапа.

По словам специалиста, наиболее теплыми являются колготки с высоким уровнем плотности. Лапа отметила, что колготки 20 и 40 ден не смогут согреть в мороз, в то время как 70 ден можно считать подходящим для зимы показателем плотности.

Терапевт Ольга Минина согласилась с выводами Лапы, отметив, что зимой лучше всего носить термобелье, а также трикотажную и шерстяную одежду. При этом, по ее словам, капрон в экстремальный холод может даже примерзнуть к коже, что потребует медицинской помощи.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что в морозы одеваться на улицу нужно так, чтобы не оставалось открытых мест для проникновения холода. Застегивать верхнюю одежду, надевать варежки и шапку нужно до выхода на улицу, чтобы сохранить тепло.