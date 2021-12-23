Терапевт рассказала, какие колготки не стоит носить в мороз

Фото: depositphotos/antonbelo
Капроновые колготки не стоит носить в морозную погоду, поскольку синтетика не сможет согреть ноги, заявила врач-терапевт Людмила Лапа в эфире телеканала "360".
"Нужно носить (колготки. – Прим. ред.) только с хлопчатобумажной или шерстяной ниткой. Если надели капроновые колготки, то обязательно с брюками, чтобы тепло сохранялось", – рассказала Лапа.
По словам специалиста, наиболее теплыми являются колготки с высоким уровнем плотности. Лапа отметила, что колготки 20 и 40 ден не смогут согреть в мороз, в то время как 70 ден можно считать подходящим для зимы показателем плотности.
Терапевт Ольга Минина согласилась с выводами Лапы, отметив, что зимой лучше всего носить термобелье, а также трикотажную и шерстяную одежду. При этом, по ее словам, капрон в экстремальный холод может даже примерзнуть к коже, что потребует медицинской помощи.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что в морозы одеваться на улицу нужно так, чтобы не оставалось открытых мест для проникновения холода. Застегивать верхнюю одежду, надевать варежки и шапку нужно до выхода на улицу, чтобы сохранить тепло.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: