Синоптик Позднякова: морозы до минус 10 градусов ожидаются в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Морозная погода наступит в Москве в ночь на 1 января. Температура составит до минус 10 градусов, сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Неустойчивость погоды в столичном регионе связана с проникновением в центр Европейской России атлантических циклонов. На текущей неделе волна тепла в начале периода сменится никольским морозом на 19 декабря, а в конце недели вновь оттепель", – написала она.

По словам метеоролога, столице предстоит пережить два всплеска температуры до оттепели и две волны холода, которые ожидаются в последних числах месяца. Синоптик добавила, что средние минимальные значения воздуха 1 января составляют минус 8,6 градуса.

Между тем в Москве с 16 по 22 декабря прогнозируются резкие перепады температуры. С 18 на 19 декабря столичный регион накроет сильное похолодание, температура будет опускаться до минус 15 – минус 20 градусов. Затем температура начнет расти и 19-го числа после полудня потеплеет до минус 10 градусов, а вечером пойдет снег.

При этом, по мнению Поздняковой, устойчивая погода не ожидается в столице в текущем декабре. В этом месяце происходит резкая смена процессов: один циклон сменяется другим. Короткий период холодной погоды будет связан с тем, что Москва попадает между циклонами.

