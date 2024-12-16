Аномально низкое атмосферное давление и ледяные дожди ожидаются в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Атмосферное давление 16 декабря будет активно падать и составит 721 миллиметра ртутного столба. Это на 25–27 единиц ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, на регион с запада надвигается теплый атмосферный фронт, который сохранит облачную и ветреную погоду с осадками в смешанной фазе и резкими колебаниями атмосферного давления.

Местами ожидаются гололед и ледяные дожди, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Столбики термометров покажут 0...-2 градуса в Москве и -3...+1 – в Подмосковье. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, вечером порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Ранее жителей столичного региона предупредили о снеге, метели, гололедице и снежных заносах. По данным синоптиков Росгидромета, непогода сохранится до 21:00 16 декабря. Юго-западный ветер усилится до 17 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Между тем снежный покров в Москве и области приобрел плотность, что дает возможность для открытия лыжного сезона, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этому способствовал мокрый снег, который шел в столице всю неделю.