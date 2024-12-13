Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности, причиной для которого стала гололедица, было решено продлить. Он будет действовать в Москве и регионе до среды, 18 декабря, сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет сохраняться до 00:00 18 декабря, уточнили в организации. До этого предполагалось, что его действие закончится в 11:00 16 декабря.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 13 декабря, гололедица на дорогах столицы сохранится. Днем температура воздуха в городе будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов мороза, по области – от 3 до 8 градусов ниже нуля.

При этом весь день в Москве будет идти снег. В связи с этим водителям напомнили о правилах безопасного вождения в условиях непогоды: автомобилистов просят выдерживать дистанцию с другими машинами и не превышать скорость.