12 декабря, 21:36Общество
Снегопад сохранится в Москве 13 декабря
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снегопад в Москве будет идти всю ночь и день 13 декабря. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.
"Прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров", – отметили в комплексе.
По данным ведомства, городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. По мере выпадания снега коммунальщики будут прометать проезжую часть и пешеходные зоны, а также проводить противогололедную обработку.
Кроме того, в комплексе водителям напомнили о правилах безопасного вождения в условиях непогоды: автомобилистов просят выдерживать дистанцию с другими машинами и не превышать скорость.
Из-за гололедицы в Москве действует желтый уровень погодной опасности до 16 декабря.
Между тем очередная волна похолодания придет в столичный регион в конце следующей рабочей недели. Температура воздуха в ночные часы понизится до минус 12–17 градусов. Тем не менее период этот будет непродолжительным, и уже в выходные, 21 и 22 декабря, температура снова начнет расти, хотя до положительных значений не доберется.
До минус 8 градусов ожидается в ночь на 13 декабря