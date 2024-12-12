Снегопад сохранится в Москве 13 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад в Москве будет идти всю ночь и день 13 декабря. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров", – отметили в комплексе.

По данным ведомства, городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. По мере выпадания снега коммунальщики будут прометать проезжую часть и пешеходные зоны, а также проводить противогололедную обработку.

Кроме того, в комплексе водителям напомнили о правилах безопасного вождения в условиях непогоды: автомобилистов просят выдерживать дистанцию с другими машинами и не превышать скорость.

Из-за гололедицы в Москве действует желтый уровень погодной опасности до 16 декабря.

Между тем очередная волна похолодания придет в столичный регион в конце следующей рабочей недели. Температура воздуха в ночные часы понизится до минус 12–17 градусов. Тем не менее период этот будет непродолжительным, и уже в выходные, 21 и 22 декабря, температура снова начнет расти, хотя до положительных значений не доберется.

