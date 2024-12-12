ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичным водителям 12 декабря рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и загруженности дорог. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение в центре города интенсивное. Горожанам посоветовали использовать для поездок в течение дня метро. По прогнозам синоптиков, 12 декабря в столице местами будет идти снег.

Кроме того, интенсивное движение зафиксировано на внутренней стороне ТТК от Велозаводской улицы до Ленинского проспекта, внешней стороне МКАД от Дмитровского до Рублевского шоссе, а также на Дмитровском шоссе до улицы Бутырской. В течение дня ожидаются локальные затруднения в центре города, на ТТК и вылетных магистралях по направлению в область.

Вечером москвичам рекомендовали выезжать на автомобиле до 17:00, отложить поездку на более позднее время или воспользоваться городским транспортом.

В свою очередь, пресс-служба компании "Автодор" призвала водителей в нескольких регионах России, включая столичный, соблюдать увеличенную дистанцию на дороге из-за снегопада.

На М-1 "Беларусь" днем 12 декабря и до утра следующего дня местами ожидается снег. На М-3 "Украина" в Московской, Калужской и Брянской областях местами будет снег, который к ночи и до утра 13 декабря ожидается на всем протяжении трассы.

На М-4 "Дон" днем 12 декабря в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях также пройдет снег, а в Краснодарском крае – дождь. Ночью на всем протяжении трассы ожидается снег. Он же прогнозируется на М-11 "Нева" на территории Подмосковья, Тверской и Новгородской областей, а также на М-12 "Восток" от Москвы до Казани.

В преддверии Нового года наиболее загруженными дороги Москвы будут с 16 по 25 декабря. Число машин на улицах увеличится на 30–50 тысяч по сравнению с началом месяца и превысит 2,91 миллиона. Во второй половине декабря движение станет особенно затрудненным у крупных торговых центров, вокзалов, аэропортов, а также в центре города.